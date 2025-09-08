Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da, afet konutlarına kavuşan depremzedelerin sevinci, beklenmedik bir misafirle doruğa ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlerinde ziyaret ettiği Ahmet ve Demet Zengin çifti, yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluğu, "hayatımızın en özel günü" diyerek SABAH'a anlattı. Zengin ailesi, bir yandan yeni yuvalarına kavuşmanın huzurunu yaşarken, diğer yandan dünya liderini evlerinde ağırlamanın onurunu taşıdıklarını söyledi. Özel sektör çalışanı Ahmet Zengin, deprem anında yaşadıkları korkuyu ve ardından gelen umutsuzluğu anlatarak, "Depremden sonra evimiz beş saniyede yıkıldı, her şeyimiz bitti derken bugün yeni evimizin sevincini kutluyoruz" dedi.İlk misafirlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Zengin, "Geldi, bizleri sordu, çok sıcakkanlıydı. Evlerimizi beğenip beğenmediğimizi sordu. Kendisini misafir etmekten çok onur duyduk. Ziyaretiyle dünyalar bizim oldu" diye konuştu. Demet Zengin ise eşiyle benzer duyguları paylaştığını belirterek, "Sürekli TV'lerde ve gazetelerde görüyorduk ancak dünya liderini evimizde gördüğümde çok mutlu oldum" dedi. Depremin ardından devletin kendilerini hemen konteynırlara yerleştirdiğini ve burada çok güzel dostluklar kurduklarını anlatan Demet Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği samimiyetten çok etkilendiğini ifade ederek; "Cumhurbaşkanımız çok iyi bir insan, kendi ailemizden biri gibi bizimle sohbet etti" diye konuştu.