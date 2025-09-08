Sabah.com.tr’nin çektiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü! CHP’li vekile tokat gibi sözler

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Sabah.com.tr'nin videosunun ardından paylaşım yapan siyasilerin mesajları şöyle:

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy:

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, kahraman Türk Polis Teşkilatımıza yönelik "kendinizi dahi koruyamıyorsunuz" diyerek şehitlerimiz üzerinden hakaretler yağdırması, CHP zihniyetinin geldiği vahim noktayı bir kez daha ortaya koymuştur!

Bu çirkin söylemler; Milli ve manevi değerlerimize yapılmış bir saldırıdır. Şehitlerimiz ve kahraman polislerimiz üzerinden siyaset yapmak ise düpedüz alçaklıktır, kendisini tüm halkımızdan özürdilemeye davet ediyorum.

Bizler, vatanın birliği ve milletin huzuru için gece gündüz demeden canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın yanındayız. Hiç kimse, şehitlerimizin aziz hatırası üzerinden kahraman güvenlik güçlerimizi hedef alamaz!