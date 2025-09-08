Sabah.com.tr’nin çektiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü! CHP’li vekile tokat gibi sözler

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İzmir'de şehit olan polislerimizi ima ederek, "Daha kendinizi koruyamıyorsunuz. İzmir'de iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." ifadelerini kullandı.
Sabah.com.tr o anları görüntülerken, Tahtasız'a sosyal medyada tepki yağdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Tahtasız'a en sert yanıt veren isimlerden biri oldu. Böhürler, "Evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapanlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu milletin sabrı vardır ama şehidine saygısızlığa asla tahammülü yoktur." dedi. Yine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da tepki paylaşımı yapan isimler arasında yer aldı.
CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda polisle yaşanan arbedede tepki çeken ifadeler kullandı. Sabah saatlerinde 2 polisimizin şehit olduğu olaya atıfta bulunan Tahtasız, "Daha kendinizi koruyamıyorsunuz. İzmir'de iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." dedi. O anları yalnızca sabah.com.tr ekibi görüntüledi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR
Sabah.com.tr'nin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılar CHP'li vekile ateş püskürdü.
AYŞE BÖHÜRLER'DEN TOKAT GİBİ SÖZLER
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP'li vekilin alçak sözlerine kayıtsız kalmayan vekillerden biri oldu. Sabah.com.tr'nin videosunu alıntılayan Böhürler, "Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken, onların aziz hatırasına dil uzatmak milletimize hakarettir. Evlatlarımızın kanı üzerinden siyaset yapanlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu milletin sabrı vardır ama şehidine saygısızlığa asla tahammülü yoktur." ifadelerini kullandı.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Sabah.com.tr'nin videosunun ardından paylaşım yapan siyasilerin mesajları şöyle:
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy:
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, kahraman Türk Polis Teşkilatımıza yönelik "kendinizi dahi koruyamıyorsunuz" diyerek şehitlerimiz üzerinden hakaretler yağdırması, CHP zihniyetinin geldiği vahim noktayı bir kez daha ortaya koymuştur!
Bu çirkin söylemler; Milli ve manevi değerlerimize yapılmış bir saldırıdır. Şehitlerimiz ve kahraman polislerimiz üzerinden siyaset yapmak ise düpedüz alçaklıktır, kendisini tüm halkımızdan özürdilemeye davet ediyorum.
Bizler, vatanın birliği ve milletin huzuru için gece gündüz demeden canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın yanındayız. Hiç kimse, şehitlerimizin aziz hatırası üzerinden kahraman güvenlik güçlerimizi hedef alamaz!
"ÇORUM'A BÖYLE VEKİL YAKIŞMIYOR YAZIK"
AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar:
Şehitlerimiz üzerinden emniyet güçlerimize böylesine onur kırıcı ithamlarda bulunmak ne siyasetle ne de insanlıkla bağdaşır. Polise sandalye fırlatan bir vekilin milletin temsilcisi olması kabul edilemez. Bu kişi ne Çorum'a yakışıyor ne de ülkemize. Yazık!
"MİLLETİMİZİN BEKASINA YAPILMIŞ ÇİRKİN BİR SALDIRI"
AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı:
Şehitlerimizin aziz hatırasına, canı pahasına görev yapan emniyet güçlerimize yapılan bu hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum.
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın polislerimize yönelik onur kırıcı sözleri ve fiziki saldırısı asla kabul edilemez. Şehitlerimizin üzerinden emniyet mensuplarımızı hedef almak, milletimizin değerlerine ve devletimizin bekasına yapılmış en çirkin hakaretlerden biridir.
Ne Çorum'a ne de ülkemize yakışmayan bu davranışı milletimizin vicdanına havale ediyorum.