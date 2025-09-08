Haberler Gündem Haberleri CHP'lilerin şehitlere bile saygıları yok! Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajının altına küfürlü yorumlar
Giriş Tarihi: 8.9.2025 22:13 Son Güncelleme: 8.9.2025 22:20

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de şehit olan polisler için sosyal medya hesabından taziye yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun taziye mesajının altına CHP’li hesaplar tarafından binlerce küfürlü mesaj yazıldı. Şehitler ile ilgili paylaşımın altına gelen yorumlar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay davası sonrası yeniden partinin başına geçebileceğinin tartışılması ile birlikte Genel Merkez'e bağlı CHP'li hesaplar yoğun bombardımana başladı. Kılıçdaroğlu'na günlerdir hakaret ve küfürler havada uçuşurken, bugün pes dedirten bir olay yaşandı.

CHP'LİLER ŞEHİTLERİN HATIRASINA BİLE SAYGI GÖSTERMEDİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polisler ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına binlerce CHP'li hesap ağır hakaretlerle yorum yazdı. Hesapların birçoğunun Ekrem İmamoğlu fotoğraflı olması dikkat çekti."

ŞEHİT TAZİYESİNİN ALTINA AKILALMAZ YORUMLAR

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Akılalmaz mesajlardan bazıları şöyle:

"Allah bu millete senin de ölüm haberini duymayı nasip etsin.

Ulan şerefsiz,ulan adi, ulan kendini bilmez şerefsiz Kılıçdaroğlu, kayyum gelmeye kalkarsan dayağı yer gidersin.

Dün akşamdan beri olanlar için sözün yok mu? Gün yüzü görme

Başkanlığını yaptığın partine darbe yapılıyor sen saçını tarıyorsun..
Sana verdiğim oy burnundan fitil fitil gelsin gereksiz yaratık..

Bay Kemaaaaall mahalle yanıyor sen hala saçını tarıyorsun.

Valla sizden korkulur gündem değiştirmek için yapılmış bile olabilir...ben artık her şeyden şüphe duyuyorum."

