Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırıyı lanetlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediği belirtilirken, uluslararası topluma "İsrail'e baskı yapılması" çağrısı yapıldı.
"İSRAİL SAVAŞI SÜRDÜRMEYİ AMAÇLIYOR"
"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.
Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.
"TERÖRİZMİ DEVLET POLİTİKASI OLARAK BENİMSEDİĞİNİN AÇIK KANITI"
Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: İSRAİL'E BASKI YAPILMALI
Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız.
Uluslararası topluma İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."