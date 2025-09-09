Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz

"TERÖRİZMİ DEVLET POLİTİKASI OLARAK BENİMSEDİĞİNİN AÇIK KANITI"

Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.