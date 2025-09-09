SON DAKİKA| ABD basını: İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast

Hamas'tan bir kaynak, El Cezire haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, saldırının Hamas müzakere heyetini hedef aldığını söyledi. Saldırı, Hamaslı müzakerecilerin ABD tarafından sunulan son ateşkes önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada gerçekleşti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi.

HAMAS: ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZ SAĞ KURTULDU

İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti. İsrail basını ayrıca Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

Öte yandan, Hamas kaynakları, üst düzey yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yurt dışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.