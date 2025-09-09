SON DAKİKA| ABD basını: İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast
Son Dakika: ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu. Öte yandan Hamas, üst düzey yöneticilerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:15
SON DAKİKA| ABD basını: İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast 09.09.2025 | 18:23
02:58
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 09.09.2025 | 16:48
04:39
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 09.09.2025 | 16:46
03:54
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 09.09.2025 | 16:44
04:32
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 09.09.2025 | 16:42
04:37
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 09.09.2025 | 16:40
08:44
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Nerdesin? 09.09.2025 | 16:39
06:15
02:24
Şehit polisler ebediyete uğurlandı | Video 09.09.2025 | 14:35
07:14
Gürsel Tekin'den açıklama! "Resmi binamız Sarıyer'dedir" | Video 09.09.2025 | 10:15
00:19
03:17
02:16
31:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.09.2025 | 20:12
00:31
Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı | Video 08.09.2025 | 16:05
02:47
CHP'li Ensar Aytekin ile Gürsel Tekin arasında sert tartışma | Video 08.09.2025 | 16:14
00:24
00:41
02:03
CHP'liler polise saldırdı | Video 08.09.2025 | 14:37
00:35
Polis, CHP önündeki eylemcileri uyardı | Video 08.09.2025 | 14:21