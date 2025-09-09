Video Haber SON DAKİKA| ABD basını: İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast
SON DAKİKA| ABD basını: İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast

09.09.2025 | 18:23

Son Dakika: ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu. Öte yandan Hamas, üst düzey yöneticilerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA| ABD basını: İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast 09.09.2025 | 18:23
