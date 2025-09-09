Video Dünya İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video
09.09.2025 | 16:20

ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu.

