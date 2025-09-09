İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video
ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44
00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44
08:02
01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56
06:21
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 08.09.2025 | 12:35
01:00
"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17
01:22
04:52
00:12
02:34
00:42
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 06.09.2025 | 15:03
02:01
00:13
04:39
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19