Gözaltına alınan CHP’li başkan adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cumhuriyet başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurtdışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen Sözen, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı.