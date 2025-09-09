Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız

Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Size şunu net olarak söyleyebilirim. Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. Bu manzaraların yaşanmaması için 7 gün 7 düveli bir araya getirdik. Ama ne yazık ki bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Biz Cumhuriyet Halk Partisine oy verenleri asla üzmeyeceğiz, yolumuza bakacağız ve genel merkezdeki partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sayın genel başkanımız nereyi uygun görüyorsa. Bizim resmi binamız şuanda Sarıyer. Bina tartışmasının içerisine girmek istemiyoruz. Ben üzerinde 6 okla Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun. Her yer bizimdir. Bize petler değil kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Biz kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Şuanda resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Gürsel Tekin yüzlerine söyledi! CHP'liler sessizliğe büründü: Ben Aziz İhsan Aktaş’ın Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim