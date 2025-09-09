Gürsel Tekin yüzlerine söyledi! CHP’liler sessizliğe büründü: Ben Aziz İhsan Aktaş’ın Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim

MİLYONLARCA DOLAR...



İştiraklerin "Sistem" adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, "Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır.

Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi" dedi.

MİLYONLARI BUHARLAŞTIRDI



Ertan Yıldız, 2020 ve 2021 yıllarından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde yeniden aday olup hem kendi siyasi çalışmalarında hem de CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanmak amacıyla İBB'deki ihalelerden ve iştiraklerin ihalelerinden toplamda 500 milyon lirayı bulan parayı buharlaştırdı. Birçok CHP'li belediye başkan adayı da iştirak şirketlerle eşleştirildi.