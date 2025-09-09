Gürsel Tekin CHP'lilerin yüzlerine söyledi! "Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim" | Video
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olan Gürsel Tekin, dün partinin il binasına gitti. Ancak mahkeme kararına rağmen Tekin'i içeri sokmak istemeyen partililer hem polise hem de Gürsel Tekin'e saldırdı. Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı. Tekin'in bu sert çıkışına partililer sessiz kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
03:17
02:16
31:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.09.2025 | 20:12
00:31
Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı | Video 08.09.2025 | 16:05
02:47
CHP'li Ensar Aytekin ile Gürsel Tekin arasında sert tartışma | Video 08.09.2025 | 16:14
00:24
00:41
02:03
CHP'liler polise saldırdı | Video 08.09.2025 | 14:37
00:35
Polis, CHP önündeki eylemcileri uyardı | Video 08.09.2025 | 14:21
16:26
Gürsel Tekin: "Biz kayyum değiliz! Bizi önerenler CHP'li" | Video 08.09.2025 | 13:53
01:31
Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na geldi! İşte ilk görüntüler | Video 08.09.2025 | 13:31
23:16
Başkan Erdoğan'dan gençlere "Türkiye Yüzyılı" mesajı | Video 08.09.2025 | 13:05
11:46
İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video 08.09.2025 | 12:35
03:22
SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı 08.09.2025 | 12:25
06:19
05:44
İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan böyle yakalandı | Video 08.09.2025 | 10:57
01:51
00:39
CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:53
01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18