Gürsel Tekin CHP'lilerin yüzlerine söyledi! "Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim" | Video

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olan Gürsel Tekin, dün partinin il binasına gitti. Ancak mahkeme kararına rağmen Tekin'i içeri sokmak istemeyen partililer hem polise hem de Gürsel Tekin'e saldırdı. Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı. Tekin'in bu sert çıkışına partililer sessiz kaldı.