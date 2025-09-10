Coca Cola’ya büyük şok: Siyonist katillere destekte sınır tanımayan dev şirketler zararda!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 656'ya, yaralıların sayısı da 163 bin 503'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
TÜRKİYE PAZARINDA DÜŞÜŞ
Coca Cola'nın Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54'e geriledi. Pakistan'daki payı da dört puan düştü. Şirket, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'da da düşüş yaşadı. Tellimer Technologies Ltd.'de hisse strateji araştırmaları başkanı Hasnain Malik, "Boykotların bu pazarlarda açıkça etkisi oldu" dedi.
Şirketten yapılan açıklamada, makroekonomik zorluklarla karşılaştıkları vurgulanırken, finansal sonuçlarda da düşüş yaşandığı ifade edildi.
NET GELİR YÜZDE 31 DÜŞTÜ!
Coca-Cola İçecek Türkiye CEO'su Karim Yahi, geçen ay analistlere verdiği bir brifingde, Coca-Cola İçecek'in devam eden makroekonomik baskıların yanı sıra Orta Doğu çatışmasından da etkilendiğini söyledi. Şirketin net geliri ikinci çeyrekte yüzde 31 düşüşle yaklaşık 5,1 milyar liraya (124 milyon dolar) geriledi, ancak bu sonuç tahminleri aştı.