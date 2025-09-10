Haberler Gündem Haberleri Coca Cola'ya büyük şok: Siyonist katillere destekte sınır tanımayan dev şirketler zararda!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 17:02

Coca Cola'ya büyük şok: Siyonist katillere destekte sınır tanımayan dev şirketler zararda!

Katil İsrail'e verdiği açık destek ile dünya genelinde büyük boykota uğrayan Coca-Cola, dünyada ve Türkiye’de zarar etmeye devam ediyor. Şirket, en büyük iki pazarında değer kaybetti. Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54’e geriledi. Coca-Cola İçecek Türkiye CEO'su Karim Yahi, şirketin net gelirinin ikinci çeyrekte yüzde 31 düşüşle yaklaşık 5,1 milyar liraya (124 milyon dolar) gerilediğini kaydetti.

Coca Cola’ya büyük şok: Siyonist katillere destekte sınır tanımayan dev şirketler zararda!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 656'ya, yaralıların sayısı da 163 bin 503'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE PAZARINDA DÜŞÜŞ

Coca Cola'nın Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54'e geriledi. Pakistan'daki payı da dört puan düştü. Şirket, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'da da düşüş yaşadı. Tellimer Technologies Ltd.'de hisse strateji araştırmaları başkanı Hasnain Malik, "Boykotların bu pazarlarda açıkça etkisi oldu" dedi.

MCDONALD'S VE CARREFOUR SA DA ETKİLENDİ

AlArabiya'nın Bloomberg'e dayandırdığı haberinde; McDonald's ve Carrefour SA gibi bilinen markalar da, boykot çağrılarından olumsuz etkilendi.

Şirketten yapılan açıklamada, makroekonomik zorluklarla karşılaştıkları vurgulanırken, finansal sonuçlarda da düşüş yaşandığı ifade edildi.

NET GELİR YÜZDE 31 DÜŞTÜ!

Coca-Cola İçecek Türkiye CEO'su Karim Yahi, geçen ay analistlere verdiği bir brifingde, Coca-Cola İçecek'in devam eden makroekonomik baskıların yanı sıra Orta Doğu çatışmasından da etkilendiğini söyledi. Şirketin net geliri ikinci çeyrekte yüzde 31 düşüşle yaklaşık 5,1 milyar liraya (124 milyon dolar) geriledi, ancak bu sonuç tahminleri aştı.

