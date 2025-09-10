Coca Cola’ya büyük şok: Siyonist katillere destekte sınır tanımayan dev şirketler zararda!

TÜRKİYE PAZARINDA DÜŞÜŞ

Coca Cola'nın Türkiye pazarındaki payı, boykot sonrası 2023'ten 2024'e beş puan düşerek yüzde 59'dan yüzde 54'e geriledi. Pakistan'daki payı da dört puan düştü. Şirket, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'da da düşüş yaşadı. Tellimer Technologies Ltd.'de hisse strateji araştırmaları başkanı Hasnain Malik, "Boykotların bu pazarlarda açıkça etkisi oldu" dedi.