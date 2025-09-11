Beykoz Belediyesi’nde ikinci deprem

İstanbul'da Beykoz Belediyesi'nde deprem sürüyor. 3 Mart'ta tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine seçilen Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifasının ardından belediye meclis üyeleri Murat Uzun, Uğur Gökdemir ve Nevzat Cebeci de CHP'den istifa etti. Gürzel'in AK Parti rozeti takacağı iddia edildi. Beykoz Belediye Meclisi'nde 18 meclis üyesi bulunan CHP'nin, bu istifaların ardından meclis üyesi sayısı 14'e düştü. Halihazırda AK Parti'nin 13 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Öte yandan geçen hafta tahliye edilen ve ertesi gün yeniden tutuklanan Alaattin Köseler'in Paşabahçe'de düzenlediği mitinge katılan belediye çalışanı 29 kişinin işten çıkarıldığı ileri sürüldü. CHP'den Beykoz Belediye Başkanı seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk operasyonunda şubat ayında gözaltına alınmıştı. 3 Mart'ta sevk edildiği adliyede tutuklanan Köseler, 4 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.