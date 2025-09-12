Eski CHPli başkan Sözen ve kardeşi tutuklandı: Rüşvet vermeyen otele ceza yazdı

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Şükrü Sözen ile aynı akşam Manavgat'ta gözaltına alınan Fatih Sözen dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında, Manavgat'taki bir otelin yapımında M.A.F., S.Ç. ve Ö.B.'nin ortak oldukları kaydedildi.

Ancak Şükrü Sözen'in S.Ç.'yi otelde istememesi üzerine, Fatih Sözen tarafından zorlamalara maruz kaldığı belirtildi. Belediyenin otele ceza yazması, hakkında yıkım kararı alması, bu amaçla binanın karşısına kepçe göndermesi, ayrıca Fatih Sözen'in ise hisselerin devredilmesi için tehdit ve baskı uyguladığına yönelik ifadeler de soruşturma dosyasında yer aldı. Arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle, otel ortaklarından bazılarının hisselerini satmak zorunda kaldığı da öne sürüldü. Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan Şükrü ve Fatih Sözen tutuklandı.