Giriş Tarihi: 12.9.2025 08:07

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi, son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık." dedi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarımızda; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz

Son dakika | Bakan Ali Yerlikaya: 161 DEAŞ şüphelisi yakalandı!
