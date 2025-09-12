Bakan Yerlikaya: "161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan operasyonlar ile 161 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Bakan Yerlikaya: "161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı" | Video 12.09.2025 | 08:22
11:17
00:59
TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video 11.09.2025 | 12:47
39:02
02:40
İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13
09:00
08:28
03:13
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
00:11
01:07
01:47
04:56
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 10.09.2025 | 10:00
01:41
Antalya Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 10.09.2025 | 09:43
00:27
Bakan Yerlikaya: "53 FETÖ şüphelisi yakalandı" | Video 10.09.2025 | 08:18
04:15
Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu! 09.09.2025 | 18:23
02:58
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 09.09.2025 | 16:48
04:39
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 09.09.2025 | 16:46
03:54
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 09.09.2025 | 16:44
04:32
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 09.09.2025 | 16:42
04:37
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 09.09.2025 | 16:40