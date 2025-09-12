Son dakika: Manavgat’taki rüşvet paraları ziraii depodan çıktı! 3 kilogram altın, 500 bin Euro, 153 bin 160 dolar bulundu

RÜŞVETLER ZİRAİİ DEPODAN ÇIKTI



Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyüttü.