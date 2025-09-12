Soykırımcı bakan Katz’a tokat gibi sözler! WhatsApp’tan görüntülü aradı o anları paylaştı

İSRAİL'İN KRİTİK VERİLERİNİ İFŞA ETTİ



İsrail Savunma Bakanı başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin kişisel telefon numaralarını ifşa eden anonim kullanıcı, İsrail'in kritik askeri tesisleri, istihbarat merkezleri ve diğer askeri sırlarını da detaylarına kadar paylaştı. Kullanıcı, Siyonistlerden gelen tehditler üzerine, "Bu devleti koruyan güç bizi de koruyor. Allah'ın izniyle onlardan bize bir zarar dokunamaz." şeklinde paylaşım yaptı.