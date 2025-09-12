Soykırımcı bakan Katz’a tokat gibi sözler! WhatsApp’tan görüntülü aradı o anları paylaştı

MOSSAD bağlantılı çok sayıda sosyal medya hesabı, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Katar'da Hamas liderlerine yönelik yaptığı alçak saldırı sonrası açıktan Türkiye'yi hedef göstermeye başladı. İsrailli hesaplar sosyal medyada ardı ardına paylaşım yapmaya devam ederken anonim bir Türk kullanıcı, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.
İSRAİL'İN KRİTİK VERİLERİNİ İFŞA ETTİ
İsrail Savunma Bakanı başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin kişisel telefon numaralarını ifşa eden anonim kullanıcı, İsrail'in kritik askeri tesisleri, istihbarat merkezleri ve diğer askeri sırlarını da detaylarına kadar paylaştı. Kullanıcı, Siyonistlerden gelen tehditler üzerine, "Bu devleti koruyan güç bizi de koruyor. Allah'ın izniyle onlardan bize bir zarar dokunamaz." şeklinde paylaşım yaptı.
MECLİS BAŞKANI NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI
Paylaşımlar on binlerce kişi tarafından beğenilirken, Türk kullanıcılar da Siyonist bakanlara ait telefon numaralarını arayıp mesajlar attı. İsrail Meclisi Knesset'in Başkanı Amir Ohana'nın numarası da ifşa edilenler arasındaydı. Yüzlerce kişinin mesaj ve çağrı atması sonrası, Ohana'nın hattını iptal ederek numarasını değiştirdiği ileri sürüldü.
SABAH O GENCE ULAŞTI
E.A. isimli 17 yaşındaki bir başka anonim Türk kullanıcı ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı WhatsApp'tan görüntülü aradı. E.A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenirken, SABAH o gence ulaştı. E.A., şunları söyledi: "Numarayı sosyal medyada gördüm. Gazze'deki çocuklar aklıma geldi ve öfkeyle Katz'ı aradım. Aradığımda sabah saat sabah 07.30'du. Açmasını beklemiyordum. Telefonu açınca şaşırdım. Yeni uyanmıştı, evindeydi. Üzerinde eşofman takımları vardı. 30 saniyeye yakın konuştum. Sonra da küfür edip kapattım. Bunu paylaşınca yüzlerce yorum geldi. İnsanlar 'Korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Anne babamız bize yalnız Allah'tan korkmayı öğretti. Bir soykırımcı katilden korkacak değilim. Yine imkânım olsa yine yaparım."