Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti: Güzel bir insan vefalı bir dosttu...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti. Kılıç'ın vefatı, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı. Kılıç'ın vefatına ilişkin siyasiler peş peşe taziye mesajı geldi.

GÜZEL BİR İNSAN VE VEFALI BİR DOST...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Kılıç için şu mesajı paylaştı:

Çok üzgünüz… Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, değerli kardeşimiz, yol arkadaşımız, güzel bir insan ve vefalı bir dost, Hamdi Kılıç rahmete kavuştu. Değerli ailesinin ve tüm yol arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: ÖMRÜNÜ DAVASINA ADAMIŞTI

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAYMAN: MİLLETİNE AŞIK BİR İNSANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hamdi Kılıç için "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Değerli Dostum ve çocukluk arkadaşım Hamdi Kılıç beyfendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Derin entellektüel birikimi, sarsılmaz karakteri ve dava adamı kimliğiyle müstesna bir şahsiyetti. Milletine aşık bir insandı. Asistanlığa beraber başlayıp Türkiye'mizin son 35 yıllık hikayesine beraber tanıklık ettik. Ömrümüzden uzun hayallerimiz yolunda sonsuz sohbet ve muhabbetimiz oldu. Kimi zaman içli Türküler eşliğinde efkarlandık kimi zaman dağlarda sessizce yürüdük. Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş, en zor zamanlarda en sakin çözümleri teklif etmişti. Hayatını davasına, milletimize ve devletimize adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: FİKRİYLE VE KALEMİYLE İZ BIRAKTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

BAKAN YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hamdi Kılıç için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır Başdanışmanlığını ve metin yazarlığını yapan Sayın Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve dava arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Hamdi kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah.

BAKAN TUNÇ: DURUŞUNDAN, MÜCADELESİNDEN ÖDÜN VERMEYEN...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Tunç mesajında "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç'ın vefatını teessürle öğrendim. Hayatı boyunca duruşundan, mücadelesinden ve çalışkanlığından ödün vermeyen merhum Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" fadelerini kullandı.

BİLGİ BİRİKİMİ, DEĞERLİ ÇALIŞMALARI VE VEFASIYLA...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kıymetli yol arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatından dolayı çok üzgünüm. Bilgi birikimi, değerli çalışmaları, vefasıyla tanıdığım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu taziye mesajında "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekânını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kıymetli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, başta muhterem ailesi olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, mesai arkadaşlarına ve yol arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hamdi Kılıç için yayınladığı taziye mesajında "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Hamdi Kılıç Beyefendi'ye yüce Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.