Özel’in karnesi kırıklarla dolu

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılan CHP 38. Olağan Kurultayı gündemden düşmüyor. 'Şaibeli kurultay' olarak da adlandırılan dava sürecine ilişkin duruşma 15 Eylül Pazartesi günü görülecek. 2 yıl önce, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği kurultayın ardından, CHP'deki güç dengeleri baştan aşağı yeniden dizayn edildi.

FİŞLEME SÜRECİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içerisindeki otoritesini pekiştirmek için ilk büyük hamlesini yerel seçimlerin ardından yaptı. 20 Nisan 2024'te, 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'seçim sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı. Partililerin birbirini şikâyet ettiği süreçte, 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 394 kişinin disipline sevk edildiği duyuruldu. Çanakkale gibi nüfusun az olduğu illerde dahi üst düzey partililerin ihraç sayısı 30'lara yaklaştı.

TASFİYE OPERASYONLARI

Özgür Özel döneminde ihraç hamlelerinin sonu gelmedi. "CHP DEM'leniyor" diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2024 yılı sonunda ihraç edildi. Sn 1.5 ayda ise Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı. Halihazırdaki kongreler takvimi kapsamında genel merkezin işaret ettiği listelere muhalif olan örgüt temsilcileri de bir bir görevden el çektirildi. Bu isimlerden biri de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir oldu.

GAZETECİLERE BASKI

CHP yönetimi son 2 yılda, partiye yakın gazetecilere de baskı uygulamaktan geri durmadı. Özgür Özel'in geçen sene eleştirel tutumları sebebiyle Tolgahan Erdoğan ve Enver Aysever gibi gazetecileri mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı. Son dönemde ise parti içi muhalefetin etkili isimlerinden olan Barış Yarkadaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Partiye yakınlığı ile bilinen usta gazeteci Fikret Bila'ya yönelik de şaibeli kurultay sürecindeki iddiaların 'vahim' olduğunu ve incelenmesi gerektiğini söylediği için sosyal medyada özellikle trol hesaplar vasıtasıyla linç kampanyası başlatıldı.