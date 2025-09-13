Planlama çöktü trafik felç oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, başkent trafiğini kilitledi. Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nun tamamen kapatılmasıyla tek alternatif haline gelen Cumhuriyet Bulvarı yoğunluğu kaldıramadı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler araçlarında mahsur kalırken, otobüs ve servislerdeki vatandaşlar da inip yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı. Yavaş'ın sık sık dile getirdiği "dengeli ve planlı yönetim" söylemi, bu olayla birlikte bir kez daha sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar, yaz aylarında trafiğin daha rahat olduğu dönemde başlanıp bitirilebilecek bu çalışmanın neden okulların açıldığı günlere denk getirildiğini sorarak ABB yönetimine tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç Yenikent girişinde yaşanan trafik çilesine sert tepki gösterdi. Baykoç, "Ankara son 7 yıldır adeta tarih öncesi çağlara dönülmüşçesine toz, toprak, çamur ve çukur içinde bırakılmıştır. Büyükşehirlerin 5, 10, 20 hatta 50 yıllık projeksiyonları olur. Gelişim aksları, ulaşım ağları ve alternatif yaşam alanları buna göre planlanır. 2008 yılında AK Parti belediyeciliği döneminde Ankara için hazırlanan ve 2023'e kadar uzanan yol haritası da bunun bir örneğiydi. Yavaş'ın plansızlığı yüzünden Ankara enkaza dönmeye başladı" dedi.

YAZ TATİLİ BOŞA HARCANDI

"Normalde en yoğun yol çalışmaları yazın yapılır ki, vatandaş mağdur olmasın" diyen Baykoç şöyle devam etti: "ABB yönetimi üç ay boyunca tek bir kepçe bile çalıştırmadan bekledi. Okulların açılmasına günler kala, günlük 400 bin kişinin kullandığı Yenikent- Ankara Ayaş Yolu kapatıldı. Bu yol sadece Sincan ve Yenikent'i değil, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizi de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür. ABB, köprülü kavşak için 240 gün gibi bir süre telaffuz ediyor. Oysa Ankara'nın AK Partili yıllarında 35, 60, 70 günde bitirilen projeleri hepimiz gördük. Bugün ise vardiya sistemi yok, akşam saatlerinde iş makinelerinin çalışmadığı defalarca gözlemleniyor. 8-5 mesaisiyle bu yol bitmez. Bu anlayışla çalışılırsa proje tamamlandığında çoktan bir sonraki seçim gelmiş olacak. Ankara'yı yönetenler, vatandaşa hizmeti değil, seçime dönük algıyı öncelemektedir."



20 DAKİKALIK YOL 2 SAATTE GİDİLİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç "Ne yazık ki aynı trafik çilesini Anadolu Bulvarı'nda da görüyoruz. O yol sanayi bölgesine, Gimat Toptancılar Sitesi'ne ve çevre yolu bağlantısına hizmet ediyor. Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Mansur beyin de dediği gibi, Allah, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına yardım etsin; çünkü devralacağı şey bir şehir değil, enkaz olacaktır" görüşünü dile getirdi.