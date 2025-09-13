Rüşvet paraları depodan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün savcılıktaki ek ifadesi, kritik bir dönüm noktası oldu. Hüseyin Cem Gül, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, yakın arkadaşı Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti. Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu. Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti. Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon euro ve 153 bin 160 dolar nakit para bulundu.

Ele geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyüttü. Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletildi. Bu kapsamda yeni isimlerin gözaltına alınması bekleniyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusu içinde rüşvet alan yardımcısı Engin Tüter dahil 35 kişi gözaltına alınmış, aralarında Kara ve Tüter'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı.

OTEL PAZARLIĞINI YEĞEN YAPTI

SORUŞTURMA kapsamında ifadesi alınan otel sahibi K.T. yapı kontrol birimi tarafından önce Demir isimli bir şahsa, ardından Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiğini, Gül'ün kendisinden, otelin ruhsat ve iskân işlemlerinin hızlandırılması karşılığında pazarlığa kapalı şekilde 1 milyon 250 bin euro talep ettiğini anlatmıştı.