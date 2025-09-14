Başkan Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adamı tebrik etti

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2025
Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz. 🏀🇹🇷 pic.twitter.com/y45Ery3S5a