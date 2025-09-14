Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adamı tebrik etti
Giriş Tarihi: 14.9.2025 23:17 Son Güncelleme: 14.9.2025 23:19

Başkan Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adamı tebrik etti

Başkan Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."

