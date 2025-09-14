Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ve bir kısım şahısların zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları tespit edilen aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele polislerinin dün sabah şafak vakti düzenlediği operasyonda aralarında Hasan Mutlu'nun de olduğu 44 kişi gözaltına alındı.

72 farklı adrese eşzamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde arama ve el koyma kararı uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadığoğulları ve Gündüz Kalkan ile Belediye Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da bulunuyor.