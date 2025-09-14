Türkiye’yi her alanda ahtapot gibi sarmaya çalıştılar: Suç dosyaları kabarık

Can Holding bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle düzenlenen operasyonda yeni bilgilere ulaşıldı. Gözaltına alınan veya firari olan bazı şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki Devran Can'ın 4, yakalama çalışmaları süren Mehmet Şakir Can'ın 9, Murat Can'ın 22 ve Mehmet Kaya'nın 37 mali suç raporu olduğu ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

KOLEJIN DEVIR EVRAKLARI YOK!

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgilere göre, Can Holding'in 2022 yılında Doğa Koleji Eğitim Kurumları'nı bünyesine kattığı ancak yapılan kaynak araştırmalarında devre ilişkin evrak yahut tutarlara rastlanılmadığı belirtildi. Derinleştirilen soruşturmada Can Holding'in ithalat işlemi bulunmayan şirketlerinin yurtdışına yüklü miktarda döviz transferi yaptığı, Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'nin inceleme konusu dönemde toplam yaklaşık 15 milyon dolar işleminin olduğu, bunlardan yüksek tutarlı olanlardan yaklaşık 8 milyon doların 2020'de İngiltere'ye, 6 milyon doların ise 2021 yılında bir Amerikan bankasına gönderildiği, yurtdışına gönderilen bu tutarın aynı tarihte Enerji Petrol A.Ş. tarafından Can Uluslararası Holding A.Ş.'ye transferinin yapıldığı tespit edildi. Sahte işlemler yapan ve mal varlığı değerlerinin aklanmasına aracılık eden Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ile Can Uluslararası Yatırım Holding'in aynı amaca hizmet ettiklerinin anlaşıldığı ve Can Uluslararası Yatırım Holding'in 2019 yılında Albaraka Türk Bankası'ndan 440 milyon TL kredi kullandığı ortaya çıktı.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALAR...

TEKFEN isimli şirket ve Ciner Yayın Holding'in satın alınması süreçlerinde Can Holding bünyesindeki MCN ve KCN isimli şirketlerin aktif rol aldığı, bu iki şirketin ise 2020-2021 yıllarında hesaplarına gelen kaynağı belirsiz tutarın 15 milyar TL olduğu saptandı.





BİR YILDA 107 MİLYON DOLARLIK HAREKET

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 milyar TL vergi borcu olan Europan Tobacco isimli şirketin isminin Avrasya olarak değiştiği ancak şirket tabelalarında halen Europan isminin kullanıldığı belirlendi. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş'nin banka hesap hareketleri incelendi ve 2020 ile 2021 yıllarında yüklü miktarda nakit girişinin yanı sıra yurtdışından gelen-giden para tutarlarının da oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Para işlemlerinin 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 107 milyon dolar olduğu ve genellikle söz konusu işlemlerin İsviçre'ye yapıldığı ortaya çıktı.