Yolsuzluğu örtemezsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu:

Bugün İstanbul'da 80'inci il eğitim programımızı, sizlerle birlikte 86 milyonun huzurunda gerçekleştiriyoruz. Akademide alınan eğitimlerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı idealimizi kuvveden fiile çıkaracak ak kadronun tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

3 'K' GİRDABINDA DEBELENİYORLAR



Muhalefet abandone olmuş vaziyette. Kendi kendilerine ettikleri üç "K" girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu üç K? Kavga, kriz, kaos. Evet, krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar; onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak, sokaklarımızı terörize ederek yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini sanıyorlar.

'Rüşvet aldım, rüşvet verdim' diyenler CHP'li. Mağdurlar, itirafçılar, davalı ve davacılar CHP'li. CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat CHP Genel Başkanı bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor.

Ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı, yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üzerinde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izleri bulunduğu halde suçu bastırmak amacıyla utanmadan, hatta daha da ileri giderek, "32 saatlik video kaydı var" dedi. Ben de bu beyefendiye, "Madem elinde 32 saatlik görüntü var, git yargıya teslim et" çağrısında bulundum. Birkaç defa da bu çağrımı tekrarladım. Ama hepsini duymazdan geldi. "Kumpas videosunu izledim" dediği tarihten bu yana dikkatlerinizi çekerim tam 62 gün geçti. Fakat bu müfteri zat, attığı iftirayı ispatlayacak bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntüyü bile paylaşmadı. Özgür Efendi bu işten "nasıl yırtarım" diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi, bunda da eurolar, dolarlar başrolde. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya euroları, dolarları, altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak, kime pislik bulaştırmaya çalışacak? Gitsin, Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır eline hesap makinesini almışken Antalya'da, İzmir'de ve İstanbul'da milletten çalınan milyarların da bir hesabını çıkarsın.





AK PARTİ BİR OKULDUR



Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş bir dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde, fikirlerimizi ve heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu an burada bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen her bir yol arkadaşımın bu şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum. AK Parti, millete yol ve hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını ise milletimiz belirlemiştir.





HİZMETSİZLİK BULUTLARI DAĞILACAK



Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor daha da genişletiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. İstanbul'un üzerine adeta kara bir bulut gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için omuz omuza verecek, bu fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET PROJESİ



Ülkemizin yaklaşık elli yıllık terör sorununu çözmek amacıyla, bir sene evvel bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdüğümüz "Terörsüz Türkiye" sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Son bir yılda, süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla; 86 milyonu kuşatan, kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Millet fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak, 86 milyon hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz. Felaket tellalları ne derse desin, istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın: On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar, açık söylüyorum bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak.