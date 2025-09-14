Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Datça Palamutbükü Koyu açıklarında, FETÖ/PDY üyelerinin kaçış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile 11 Eylül'de operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında, gümrük kaçağı 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram skunk, 3 kenevir yağlı krem, 1 kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevirli kurabiye, 40 adet kenevir çayı, 2 kenevirli lolipop ve 3 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Ekiplerin durdurduğu Polonya bayraklı teknedeki 3'ü mürettebat, 8'i örgüt şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı.

Tekne kaptanı ve çalışanları 'Göçmen kaçakçılığı', teknedeki 8 şüpheli ise 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.