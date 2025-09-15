Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Katar’da kritik zirveler! Ana gündem: İsrail’in Gazze katliamları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Katar'da | Video

Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.





Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.



GÜNDEM İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi kana buluyor. Bölge ülkeleri İsrail'in sınır tanımayan saldırılarından endişeli.





İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, bölge güvenliğini bir kez daha tehdit etti. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor.

Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırısının hemen ardından Katar Emiri Al Sani ile görüştü. "Yanınızdayız" dedi, saldırılara karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.





İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor. Zirve, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının ardından Katar'ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail'in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında aile fotoğrafına katıldı. Başkan Erdoğan'ın zirvede dördüncü sırada konuşma yapacak...