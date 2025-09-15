Video Haber Başkan Erdoğan, Katar’da | Video
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video

Başkan Erdoğan, Katar’da | Video

15.09.2025 | 15:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 00:27
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 15.09.2025 | 15:33
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim’e ertelendi 03:58
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim'e ertelendi 15.09.2025 | 11:27
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 06:03
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 15.09.2025 | 10:20
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 02:23
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 14.09.2025 | 14:18
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum 01:50
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum" 14.09.2025 | 14:15
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: Sorumluluktan Kaçamazlar | Video 03:44
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar" | Video 14.09.2025 | 08:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 12:19
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 13.09.2025 | 17:16
Başkan Erdoğan: 9 yeni isim partimize katıldı | Video 05:14
Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video 13.09.2025 | 15:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Özgür Özel’e gönderme: 3K girdabında kıvranıyorlar | Video 28:43
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Özgür Özel'e gönderme: "3K girdabında kıvranıyorlar" | Video 13.09.2025 | 15:13
Başkan Erdoğan’a TOGG’un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 03:15
Başkan Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 13.09.2025 | 14:50
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:41
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.09.2025 | 09:51
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi 02:32
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 12.09.2025 | 14:59
Başkan Erdoğan: İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir | Video 25:03
Başkan Erdoğan: "İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir" | Video 12.09.2025 | 15:53
MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028’de de devam etmeli! | Video 02:27
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de devam etmeli!" | Video 12.09.2025 | 15:48
Bakan Yerlikaya: 161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı | Video 00:37
Bakan Yerlikaya: "161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı" | Video 12.09.2025 | 08:22
Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: Bu sistemde devlet güvencesi var | Video 11:17
Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: "Bu sistemde devlet güvencesi var" | Video 11.09.2025 | 17:02
TMSF’den Can Holding açıklaması | Video 00:59
TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video 11.09.2025 | 12:47
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 39:02
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 11.09.2025 | 11:27
İBB’nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti’den tepki | Video 02:40
İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 09:00
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 11.09.2025 | 08:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY