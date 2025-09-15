CHP’de kader günü! Kritik duruşma başladı... Davacı vekil ’mutlak butlan’ istedi: İşte dakika dakika tüm gelişmeler

AVUKAT BEYANLARINA GEÇİLDİ

ONUR YUSUF ÜREGEN (DAVACI VEKİLİ):

Davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna ilişkin itirazın yerinde olmadığı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ortaya çıkmıştır.



YSK Meskul kararında siyasi partilerin karar organlarının seçimi ile ilgili kendi görev alanında sandık başı konularla sınırlı olduğunu hükme bağlamıştır.

Hukuki ihtilafların adlı yargının görev alanına girdiğini hüküm altına almıştır. Davalı tarafın görev itirazı muteber değildir. Her şeyden evvel davamız kamu düzenine aykırı ve tam kanunsuzluk dayanmalı bu tür davaların zaman aşımı ve süreler ve kısıtlı olmaksızın her zaman ileri sürede bileceği hukukun en temel ilkesidir.

CHP’nin 38. olan kurultayı kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butlanla batıldır.