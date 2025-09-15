Haberler Gündem Haberleri CHP’de kader günü! Kritik duruşma başladı... Davacı vekil 'mutlak butlan' istedi: İşte dakika dakika tüm gelişmeler
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, "CHP’nin 38. olan kurultayı kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butlanla batıldır" dedi. İşte tüm gelişmeler

10:32

ÖZGÜR ÖZEL MERKEZDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, davayı genel merkezden takip ettiği öğrenildi.

10:21

DURUŞMADA GERGİN ANLAR 

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Avukat Onur Yusuf Üregen’in “suç organizasyonu” demesi üzerine tepki gösterdi. Ortada daha suç yok dedi. CHP’li avukatlar: Ortada bitmiş dava mı var kesinleşmiş ceza mı var suç örgütü kriminal faaliyet ifadeleri ne demek oluyor?

10:17

AVUKAT BEYANLARINA GEÇİLDİ 

ONUR YUSUF ÜREGEN (DAVACI VEKİLİ):

Davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna ilişkin itirazın yerinde olmadığı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ortaya çıkmıştır.

YSK Meskul kararında siyasi partilerin karar organlarının seçimi ile ilgili kendi görev alanında sandık başı konularla sınırlı olduğunu hükme bağlamıştır.

Hukuki ihtilafların adlı yargının görev alanına girdiğini hüküm altına almıştır. Davalı tarafın görev itirazı muteber değildir. Her şeyden evvel davamız kamu düzenine aykırı ve tam kanunsuzluk dayanmalı bu tür davaların zaman aşımı ve süreler ve kısıtlı olmaksızın her zaman ileri sürede bileceği hukukun en temel ilkesidir.

CHP’nin 38. olan kurultayı kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butlanla batıldır.

10:02

SALON DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİLDİ

Avukat Uğur Poyraz, mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hakimden salon değişikli talep etti.  Mahkeme hakimi “Bu saatte mi yapalım avukat bey? salonumuz burası” dedi.

10:00

DURUŞMA BAŞLADI

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.

09:00

DAVANIN GEÇMİŞİ:

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

