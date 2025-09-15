CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim'e ertelendi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşmasında karar verildi. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, gelişmeleri canlı yayınla aktardı...
