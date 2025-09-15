Son dakika: Mehmet Kenan Tekdağ adliyeden hastaneye sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Cemal Can ve Mehmet Kaya gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma'da işlemleri tamamlanan aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye getirildi. Öte yandan Ağrı'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Mehmet Kaya'nın ise Maslak Jandarma'daki işlemleri sürüyor.

MEHMET KENAN TEKDAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Son Dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde 4 kişi ile birlikte adliyeye getirilen Mehmet Kenan Tekdağ, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınmasını beklerken tansiyonunun yükseldiğini belirterek rahatsızlandığını söyledi. Tekdağ, Küçükçekmece Adliyesi'nden ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.