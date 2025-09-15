Video Yaşam Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video
15.09.2025 | 10:48

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding’e yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Firari olan şüphelilerden Mehmet Kaya Ağrı’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli Maslak Jandarma’daki sorgulama işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

