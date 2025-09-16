HKÜ, TEKNOFEST’te çifte ödül aldı

TÜBİTAK ve T3 Vakfı tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Finale kalan 131 takım arasında HKÜ'nün Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Viento UAV Takımı otonom uçuş kabiliyetleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleri ve yük bırakma görevlerinde sergilediği üstün performans ile öne çıkarak Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Kategorisi'nde birincilik ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nü kazandı.

'ONLARLA GURUR DUYUYORUZ'

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, takımı kutlayarak, "Öğrencilerimizin TEKNOFEST'te elde ettikleri bu büyük başarıyla gurur duyuyoruz. Uluslararası İHA Sabit Kanat Kategorisi'nde hem birincilik hem de TUSAŞ Özel Ödülü kazanmak, üniversitemizin girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji odaklı vizyonunun somut bir göstergesidir. Viento UAV Takımımızın TEKNOFEST 2025'te elde ettiği çifte ödül, üniversitemizin inovasyon ekosisteminin meyvesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, önceki yıllarda TEKNOFEST başvurularında vakıf üniversiteleri arasında birincilik elde etmiş, farklı kategorilerde takımlarımız şampiyonluklar kazanmıştır.

KALYON İNOVASYON ÜSSÜ

Öğrencilerimizin yenilikçi projelerini hayata geçirebilmeleri için Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve OSB Teknokent ile her türlü desteği sağlıyoruz. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nde öğrencilerimiz projelerini geliştirmek için 3D yazıcılardan simülasyon laboratuvarlarına kadar birçok imkâna erişebiliyor. OSB Teknokent'imiz de öğrenci ve girişimcilere Ar-Ge ofisleri, kuluçka merkezleri, teşvikli yazılım firmaları ile sanayiüniversite işbirliğini pekiştiren altyapısı sayesinde büyük imkânlar sunmaktadır. Bu merkezler sayesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü haline gelmiştir" dedi. Danışmanlığını HKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alisinanoğlu'nun yaptığı Viento UAV Takım Kaptanı Muhammed Değer liderliğinde; Nazlıcan Özdemir, Muhammed Semih Külekçioğlu, Muhammet Akın Aslan, Ali Kendir, Ahmet Emre Güceylioğlu ve Ulaş Yılmaz ödüllerini Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu'nun elinden aldı.



