Kuran kurslarına 250 bin yeni öğrenci

Diyanet İşleri Başkanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kuran Kursları Açılış Programı'nı gerçekleştirdi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hocalar ve birçok öğrenci katıldı. Program, minik öğrencinin okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı gösterilerle devam etti. Aynı zamanda, program özelinde hazırlanan video seyredildi. Programda konuşma yapan Erbaş, "Kuran kurslarımızda 1 milyon 750 bin civarında mezun verdik şu ana kadar. Her yıl 250 bin civarında öğrenci kaydı oluyor. 2024-2025 yılında 7-10 yaş programına devam eden çocuklarımızın sayısını 100 bine çıkaralım dedik, 100 bini aştık. Peygamber Efendimiz, 'En hayırlınız Kuran'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' buyuruyor. Onun sözü, bizim en hayırlı işi yaptığımızı gösteriyor. Ne mutlu bize ki çocuklarımıza Rabbimizi, Peygamberimizi, Kitabımızı öğretiyoruz. Anne babaya saygıyı, büyüklere saygıyı öğretiyoruz" dedi.