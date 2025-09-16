Milyarlık vurguna 5 tutuklama

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi dün Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, 121 şirkete el konulurken, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Devran Çimen, Kemal Çimen, Devran Can, Cemal Can ve Mehmet Kaya gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan holding patronları Kemal Can ve Mehmet Şakir Can ile Rumert Onur Can ve Murat Can'ın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ile Kemal Kaya 'suç işlemek için örgüte üye olmak' ve 'karapara aklamak', Cemal Can ise 'suç işlemek için örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.





88 MİLYARLIK KARA PARAYI AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

Can Holding'e yönelik büyük operasyonun detayları dikkat çekmişti. Küçükçekmece Başsavcılığı'nın MASAK raporları doğrultusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Yapılan incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar TL giriş yapıldığı, milyonlarca liranın suç gelirlerinden elde edildiği tespit edildi.



TEKDAĞ'A EV HAPSİ

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.