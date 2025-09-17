Haberler Gündem Haberleri AK Parti’den Özgür Özel’in iftirasına sert cevap: “Bu konuda da müfteri olarak anılacaktır"
Giriş Tarihi: 17.9.2025 19:26 Son Güncelleme: 17.9.2025 19:27

AK Parti’den Özgür Özel’in iftirasına sert cevap: “Bu konuda da müfteri olarak anılacaktır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hasan Mutlu ile ilgili yaptığı iftira niteliğindeki sözlere sert çıkıştı. Özdemir sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu durumu şiddetle reddettiğinin altını çizerken, "Daha önce Manavgat için “32 saatlik video kaydı var.” diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hasan Mutlu ile ilgili yaptığı iftira niteliğindeki sözlere sert çıkıştı. Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim." iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için "32 saatlik video kaydı var." diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." İfadelerine yer verdi"

