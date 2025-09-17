Başkan Erdoğan Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yerleşkenin ülkemiz, milletimiz ve devletimizin köklü diplomasi geleneği için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran diplomatlarımıza sevgilerimizi yolluyorum.

Burada yeni hizmet binamızla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Yeni yerleşke toplam 548 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki kamu kurumlarına da yakın olacak.

Yerleşkemiz modern, konforlu bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanıyla herkesin rahat edeceği, ekolojik ve estetik bir yapı olacaktır. Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine, biz biçim gücü ifade eder anlayışını ekledik.

Hariciye teşkilatımız devletin yüz akı olmuş bir kurumdur. Devlet teşkilatımızda müstesna bir yere sahip olan bakanlığımız, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır.

Yerleşke Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini buluşturacak.

Bugün attığımız temelin hızla yükselmesini yürekten temenni ediyorum. Dışişleri ve Çevre Bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Uluslararası siyaset öngörülmez bir hal alıyor. Her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Hükumet olarak bu krizleri milletimizin menfaatlerine halel getirmeden yönetmek zorundayız. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz.

Türkiye dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülkedir.

Büyük devlet refleksi neyi icap ettiriyorsa biz de ona göre davrandık. Aynı ilkeli tavrımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.

Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz olmaz. Biz sınırlarımız içerisinde ve ötesinde hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız.