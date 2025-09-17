Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail'in saldırına değinen Başkan Erdoğan, "Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında ayakta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktükleri kanda boğulacaktır." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
30:03
Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video 17.09.2025 | 15:52
13:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video 17.09.2025 | 13:25
06:53
Selçuk Bayraktar: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik" | Video 17.09.2025 | 12:54
06:40
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'teki gösterisi nefesleri kesti | Video 17.09.2025 | 11:40
01:24
56:23
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video 17.09.2025 | 11:00
00:15
Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video 16.09.2025 | 16:28
06:28
13:48
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 16.09.2025 | 14:05
07:00
İstanbul'daki tüm cami ve türbeler "Dijital İstanbul"da | Video 16.09.2025 | 12:35
08:54
00:27
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 15.09.2025 | 15:33
03:58
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim'e ertelendi 15.09.2025 | 11:27
06:03
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 15.09.2025 | 10:20
02:23
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 14.09.2025 | 14:18
01:50
03:44
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar" | Video 14.09.2025 | 08:41
12:19
05:14
Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video 13.09.2025 | 15:17