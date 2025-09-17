Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail'in saldırına değinen Başkan Erdoğan, "Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında ayakta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktükleri kanda boğulacaktır." dedi.