Video Haber Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video

17.09.2025 | 15:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail'in saldırına değinen Başkan Erdoğan, "Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında ayakta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına kendisine gelecek inşa etmek isteyenler döktükleri kanda boğulacaktır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Döktükleri kanda boğulacaklar | Video 30:03
Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video 17.09.2025 | 15:52
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV’ye konuştu | Video 13:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video 17.09.2025 | 13:25
Selçuk Bayraktar: Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik | Video 06:53
Selçuk Bayraktar: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik" | Video 17.09.2025 | 12:54
SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST’teki gösterisi nefesleri kesti | Video 06:40
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'teki gösterisi nefesleri kesti | Video 17.09.2025 | 11:40
TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı | Video 01:24
TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı | Video 17.09.2025 | 10:57
Bakan Şimşek A Haber’de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı | Video 56:23
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video 17.09.2025 | 11:00
Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’a: Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz! | Video 00:15
Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video 16.09.2025 | 16:28
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu | Video 06:28
Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu" | Video 16.09.2025 | 15:28
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 13:48
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 16.09.2025 | 14:05
İstanbul’daki tüm cami ve türbeler Dijital İstanbulda | Video 07:00
İstanbul'daki tüm cami ve türbeler "Dijital İstanbul"da | Video 16.09.2025 | 12:35
Başkan Erdoğan’dan Doha’da net mesaj: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Video 08:54
Başkan Erdoğan'dan Doha'da net mesaj: "İsrail'i durduracak güce sahibiz" | Video 15.09.2025 | 16:48
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 00:27
Başkan Erdoğan, Katar’da | Video 15.09.2025 | 15:33
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim’e ertelendi 03:58
CHP Kurultay iptali davasında karar! 24 Ekim'e ertelendi 15.09.2025 | 11:27
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 06:03
CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video 15.09.2025 | 10:20
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 02:23
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 14.09.2025 | 14:18
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum 01:50
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum" 14.09.2025 | 14:15
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: Sorumluluktan Kaçamazlar | Video 03:44
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar" | Video 14.09.2025 | 08:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 12:19
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 13.09.2025 | 17:16
Başkan Erdoğan: 9 yeni isim partimize katıldı | Video 05:14
Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video 13.09.2025 | 15:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Özgür Özel’e gönderme: 3K girdabında kıvranıyorlar | Video 28:43
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Özgür Özel'e gönderme: "3K girdabında kıvranıyorlar" | Video 13.09.2025 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY