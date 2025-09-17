Haberler Gündem Haberleri Erzurum’a Çin’den kardeş şehir geldi
Giriş Tarihi: 17.9.2025

AA
Erzurum ile Çin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Linfen kenti kardeş şehir ilan edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Linfen'de Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Linfen Belediye Başkanı Wang Yanfeng, Linfen Belediyesi Parti Komitesi Sekreteri Li Yunfeng ve Fan's Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fan Feng katıldı. Protokolle iki şehir resmen kardeş oldu. Mehmet Sekmen, anlaşmanın ekonomi, enerji, ticaret, kültür, turizm ve teknoloji alanlarında işbirliği sağlayacağını belirterek Erzurum'un dünyada yeni dostluklara ve ortaklıklara yelken açacağını söyledi.
