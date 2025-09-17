FETÖ’nün dışişleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucu tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Haklarında beyanlar ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8'i aktif görevde, 6'sı ihraç edilmiş personel ve 1 sivil olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.