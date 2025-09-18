Başkan Erdoğan Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin.

Yarın Gaziler Gününü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimiz için uzun ömürler diliyorum.

Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor. Kıyamete kadar da öyle olacak.

Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Bizler şehidini kalbini en mutena köşesine yerleştirmiş, şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz.

Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir. 639 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştireceğiz.

Bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan şükran borcumuzu yerine getirebilmenin sevinci içerisindeyiz.

51 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak söze, tavra tahammülümüz yoktur. Devletimizin şefkat eli sizin üzerinizde olmaya devam edecektir.