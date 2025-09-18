Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu’ya tokat gibi yanıt: "Biz tarih sayfasına yeni çıkmadık" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Başkan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak leke bulaştırmadan ulaşacağız." ifadelerini kullandı. Katil Netanyahu'nun sözlerine de sert yanıt veren Başkan Erdoğan, "Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Bize kimse tarih dersi veremez." dedi