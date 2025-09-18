Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST daveti: Yarın Atatürk Havalimanı’nda olacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum."