Başkan yardımcısı gözaltında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi çalışanlarından bazılarının, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat sağladığı belirlendi. Örnek, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Savcılık, soruşturma kapsamında 2 belediye personeli hakkında daha gözaltı kararı verdi, bi kişilerden biri yakalandı.