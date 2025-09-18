Bilal Erdoğan’dan TEKNOFEST’te önemli mesajlar: Gençlerimiz dünyaya meydan okuyor!

"GENÇLERİMİZ DÜNYADAKİ DENGESİZLİKLERE MEYDAN OKUYORLAR"

Gazze'de soykırım devam ederken neyi konuşuyoruz, Cumhurbaşkanımız da vurguladı: 'Güçlülerin hukuku mu? haklıların hukuku mu? egemen olacak bu dünyada' dün Selçuk Bey de ona vurgu yaptı güçlülerin değil haklıların hukukunun egemen olması için de haklıların da güçlülerle rekabet edecek düzeyde güçlenme ihtiyacı var. Burada işte haklılar diyorum bu gençler tertemiz yüzleriyle dünyadaki bu dengesizliklere meydan okuyorlar.