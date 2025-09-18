Çevre katliamına suçüstü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bölge halkının şikayetleri üzerine yapılan denetimlerde, evsel atık suların arıtılmadan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait yağmur suyu kanalları üzerinden Çorlu Deresi'ne bırakıldığı belirlendi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde artan kötü koku nedeniyle inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde, özellikle Sağlık Mahallesi'nden atık suların arıtılmadan dereye verildiği tespit edildi. Atık su numuneleri alınarak analizlere gönderildi. TESKİ yetkilileri, resmi olarak arıtılmadan deşarj olmadığını belirtirken, yağmur suyu hatlarına kaçak deşarj olabileceği üzerinde durduklarını ve araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

KOKUYA DAYANAMIYORLAR

Çevre Yüksek Mühendisi Halil Hız ise Çorlu Deresi'nin kirliliğinin temel sebeplerinin plansız sanayileşme, evsel atıklar ve dere çevresindeki yerleşimlerden kaynaklandığını vurguladı. Hız, "Evsel atık suların dereye bırakılması kesilmeden dereyi temizlemek mümkün değil" dedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kötü kokunun dayanılmaz seviyede olduğunu belirterek, denetimlerin artırılmasını ve cezaların ağırlaştırılmasını talep ediyor. Sağlık Mahallesi sakini Cansu Tufan, "Kapı, cam açamıyoruz. Temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz" dedi. Bölge sakini Emral Baykal da, "Gece uykumuzdan uyanıyoruz, çocuklarımızın geleceği için bu kirliliğin önlenmesi şart" ifadelerini kullandı. DHA