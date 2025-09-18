CHP’li belediyeden engelli kadına ayıp

Yüzde 92 bedensel engelli Seçil Ergin (50), annesi Emine Işık (71) ile 3 tekerlekli mopedle parkta gezmek isterken, zabıta ekipleri "Parke taşlar zarar görüyor" gerekçesiyle girişine izin vermedi.

Kardeşi Nilsun Öztürk'ün savcılığa başvurması üzerine bir savcı, belediyeye talimat verdi ve sorun çözüldü. Ancak Ergin, yaşanan ayrımcılık nedeniyle parka gitmek istemediğini belirtti.

Öztürk, belediyeye ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını, engelli bir vatandaşın hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Skandal, engellilere yönelik duyarsızlık ve belediye uygulamalarındaki eksiklik olarak değerlendirildi.