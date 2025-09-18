‘Silvan Yazıtı bizim hep öyle olacak’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun almak istediği, ancak dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın reddettiği Kudüs kökenli Silvan Yazıtı, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde koruma altında bulunuyor. Müze kayıtlarına 1883 yılında giren eser, Osmanlı toprağı olan Kudüs'ten İstanbul'a getirilmişti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 2022 yılında İsrailli yetkililerin yazıtı talep ettiğini belirterek, "O yazıt hâlâ bizde. Ebediyen de müzemizde korunacak" dedi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yazıtın Osmanlı döneminde Kudüs'ten İstanbul'a getirildiğini ve bugün müzede güvenli bir şekilde korunduğunu belirtti.

MÖ 8. yüzyılda Asurluların olası kuşatmalarına karşı, dışarıdan su temini için yapılan Hezekiah Tüneli girişinde bulunan tablette şu ifadelere yer alıyor: İşte bu tünel, Hezekiah'ın emriyle kazılmıştır. İşçilerin elleriyle tüneli delip birbirine ulaştığı bu tünel, Rab'bin büyüklüğünü gösterir.

NEDEN ÖNEMLİ

Tablet, Kudüs'teki Hezekiah Tüneli'nin inşasını belgeleyen nadir bir arkeolojik eser olarak büyük öneme sahip. Yazıt, Yahudi tarihini ve Yahudi kutsal kitabı Tanah'ta geçen Hezekiah'ın savunma stratejilerini doğruladığına inanıldığı için ulusal Yahudi kimliğinde önemli yer teşkil ediyor.