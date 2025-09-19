Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da konuşuyor

Başkan Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜM DÜNYADA TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN HAMLELERİ KONUŞULUYOR"

Sizin gibi zihni ve ufku açık merakı diri hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.

Festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. 11 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Biz buralara alın terimizle geldik.

Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde çok farklı bir ivme yakaladık. Tüm dünyada artık savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor.

Savunma sanayimizin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anıyorum.

"KENDİ ÜRÜNLERİMİZLE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYORUZ"

Şunu da belirtmek isterim, bugün karada, havada, denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz.